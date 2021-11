L'amministratore delegato nerazzurro fa il punto sulla situazione del centrocampista croato, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: "Spero che anche il ragazzo, ma ne sono quasi sicuro, abbia la nostra stessa volontà di trovare un'intesa e proseguire insieme". Contratto in scadenza anche per Insigne, possibile obiettivo dell'Inter: "Pensiamo a cogliere tutte le situazioni favorevoli. Bisogna valutare se ci sono le condizioni per farlo"

Gennaio si avvicina e in casa Inter si comincia a parlare anche di calciomercato . A occupare i pensieri dei dirigenti nerazzurri ci sono soprattutto alcuni rinnovi di contratto, in particolare quello di Marcelo Brozovic , che scadrà il prossimo 30 giugno. A tal proposito ha parlato Beppe Marotta , a pochi minuti da Inter-Napoli: " Dobbiamo entrare ancora nel vivo della negoziazione. Sono fiducioso, come tutti i dirigenti dell'Inter. Spero che anche il ragazzo, ma ne sono quasi sicuro, possa continuare la sua esperienza in questo club perchè non è facile trovare da altre parti quello che l'Inter gli ha dato, così come lui ha dato tanto alla squadra. Spero si possa trovare un'intesa per proseguire ".

"Insigne? Attenti a cogliere ogni situazione favorevole"

E a proposito di mercato e contratti in scadenza, si è parlato anche di Lorenzo Insigne, che ancora non ha prolungato il proprio accordo con il Napoli e a fine stagione potrebbe lasciare a parametro zero. Potrebbe diventare un obiettivo per l'Inter? Marotta risponde così: "In senso generale, pensiamo a cogliere quelle che sono le situazioni favorevoli. Entrare nel merito di Insigne non è corretto, però diciamo che queste situazioni vanno colte nel momento in cui esistono le situazioni per farlo. Si tratta di valutarle una per una".