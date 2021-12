1/7 ©LaPresse

METOLODOGIA



L'ultimo report del CIES analizza i dieci giocatori U-23 più preziosi per ognuno dei 6 ruoli in campo, stima basata sul proprio modello econometrico. Ben 17 dei 60 talenti (tutti appartenenti ai top 5 tornei d'Europa) giocano in Premier League e 14 in Bundesliga, 12 nella Liga e 10 in Ligue 1 fino ai 7 della nostra Serie A. Il club più rappresentato è il Bayer Leverkusen (6 protagonisti) seguito da Barcellona (5) e Chelsea (4). Tre gli italiani presenti, uno dei quali domina nella propria categoria. Eccoli tutti nel dettaglio