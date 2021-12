Un risveglio sotto la neve e senza l’Europa. Dopo la sconfitta contro il Liverpool e l’eliminazione dalla Champions (l’ultimo posto nel girone non dà accesso nemmeno all’Europa League), il Milan riparte concentrando tutti gli sforzi sul campionato . Non c’è tempo da perdere in casa rossonera, visto che già sabato sera (gara che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport) la squadra di Pioli affronterà l’Udinese in trasferta, con i friulani che hanno appena cambiato l'allenatore e Pioli che difficilmente recupererà qualcuno degli infortunati. Testa dunque alla Serie A, con l’obiettivo minimo di centrare una nuova qualificazione in Champions League e provare a mantenere il primo posto in campionato riconquistando quello scudetto che alla Milano rossonera manca dalla stagione 2010-2011.

A gennaio arriva un difensore

Se il Milan ha dimostrato in Champions di non essere ancora all’altezza delle big d’Europa, per restare competitivo e vincere lo scudetto servirà solo qualche ritocco. E l’obiettivo principale per gennaio è quello di sostituire un big come Simon Kjaer, out sei mesi dopo l’intervento al ginocchio. Maldini e Massara sono già a lavoro per un nuovo difensore centrale in attesa di capire il budget che la società metterà a disposizione: se il club darà il via libera a un investimento importante anticipando magari un’operazione in programma per la prossima estate, il Milan allora proverà a piazzare un colpo di primo livello e un nome che piace tanto agli uomini mercato è quello di Sven Botman, 21enne olandese del Lille. Se invece la società deciderà che per gennaio non saranno possibili esborsi economici importanti, allora il Milan lavorerà a delle soluzioni in prestito con diritto/obbligo di riscatto, guardando magari tra gli esuberi delle big. In quest’ottica i nomi che piacciono sono quelli di Andreas Christensen (il preferito dai dirigenti del Milan) e Malang Sarr, entrambi del Chelsea. Altro nome da tenere in considerazione è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina. Tutto però dipenderà dal budget che Maldini e Massara avranno a disposizione.