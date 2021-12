L'agente del centravanti del Chelsea: "Adesso facciamo godere Romelu al Chelsea ma lo rivedremo in Serie A perché è innamorato del nostro Paese. Nel 2019 poteva andare alla Juventus ma Dybala e lo United non hanno trovato l'accordo". Cenno anche sul futuro di Arthur, altro assistito di Pastorello: "Fu scelto per Sarri, non ha caratteristiche che vanno a genio con il calcio di Allegri. Per gennaio non escludiamo nulla: Spagna, Italia o Inghilterra"

" Lukaku? Adesso facciamolo godere al Chelsea ma lo rivedremo in Serie A perchè è innamorato del nostro Paese ". Federico Pastorello , agente del centravanti belga del Chelsea, parla così su Tuttosport del futuro del suo assistito. Passato in estate dall'Inter al Chelsea, Lukaku ha segnato in stagione con i Blues 5 gol su 15 partite giocate in tutte le competizioni. In nerazzurro lo ha allenato Antonio Conte : "Lo voleva già al Chelsea quando lui giocava nell'Everton - racconta Pastorello - la prima volta che ho incontrato Romelu gli ho detto che Antonio sarebbe stato l'allenatore ideale per lui, invece scelse il Manchester United . Sono diventato il suo agente un anno dopo: mi chiamò e mi disse che tutto quello che gli avevo detto si era avverato".

"Arthur? Per gennaio non escludiamo nulla"

Dalla Juventus del 2019 alla Juventus di oggi. Dove gioca Arthur, altro assistito di Pastorello. Il 25enne brasiliano in un anno e mezzo in bianconero ha messo insieme 40 presenze e un gol. "Arthur invece fu scelto per Sarri, non ha caratteristiche che vanno a genio con il calcio di Allegri - spiega l'agente - a Torino sono contenti di lui e di come è rientrato dopo l'infortunio, ma tenerlo in panchina è un peccato. Il Ct del Brasile gli ha detto che il posto glielo tiene per i Mondiali, a patto che giochi. Per gennaio non escludiamo nulla: Spagna, ma anche Italia o Inghilterra". Pastorello segue anche Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno 2022: "Per Federico valutiamo anche la permanenza alla Juventus. Per adesso non ci sono stati contatti, ma vedremo".