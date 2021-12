Da una parte il campionato con la lotta scudetto nel vivo, dall'altra il pensiero al mercato di gennaio, che tra poche settimane comincerà ufficialmente. Una sessione di trasferimenti nella quale il Milan non sarebbe dovuto essere protagonista, salvo poi dover correre ai ripari dopo il grave infortunio di Simon Kjaer. Ha spiegato anche questo Paolo Maldini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Udinese-Milan: "In questo momento si dicono tante cose, ma vi posso assicurare che un 10% di queste si avvicinano a una realtà che ancora noi non conosciamo. L'idea era quello di rimanere così, dopo l'infortunio di Kjaer stiamo valutando se ci fosse la possibilità di un'integrazione o di un giocatore pronto oppure di un giocatore già per la prossima stagione. Stiamo valutando, non è detto che si possa trovare. Al di là della Coppa d'Africa, che ci porterà via tre giocatori non so per quante partite, per campionato e Coppa Italia ritengo questa rosa assolutamente competitiva".