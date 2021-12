Incontro tra il giocatore, il suo procuratore e il club a Milano: sul tavolo la rescissione del contratto. Una volta sancito l'addio con l'Inter, Eriksen tornerà proprietario del proprio cartellino e potrà continuare a giocare nei campionati dove l'utilizzo del defibrillatore sottocutaneo, proibito in Italia, è concesso. L'Odense in Danimarca, la Premier League e l'Eredivisie monitorano la situazione del centrocampista

Inter-Christian Eriksen, è il momento dell'addio. Il centrocampista danese è tornato a Milano nella giornata di mercoledì per raggiungere il suo agente Martin Schoots: giovedì è il giorno fissato per l'incontro tra i due e il management nerazzurro per definire l'accorso dulla buonuscita. Il 29enne non è infatti più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia dello scorso giugno, una pratica proibita dal Coni.