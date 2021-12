Infantino: "Plusvalenze? Servono nuove regole"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha proposto di inserire nuove norme per regolamentare la compravendita dei calciatori: "Con il calciomercato vengono spostati 7 miliardi di euro in un anno"

"Nelle compravendite dei calciatori 7 miliardi di euro in un anno vengono trasferiti in un sistema da far west. Dobbiamo dunque introdurre nuove regole". Ha le idee molto chiare il presidente della Fifa Gianni Infantino, che vuole introdurre altre regole per quanto riguarda la compravendita dei calciatori. Come spiegato dal numero uno della Fédération Internationale de Football Association, durante il calciomercato vengono spostate ingenti cifre di denaro in un sistema che necessiterebbe nuove norme.