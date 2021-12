4/15 ©Getty

RECORD DI GOL IN UNA SINGOLA PARTITA - Per Lewandowski il primato sono i 5 gol (in 9 minuti!) segnati al Wolfsburg nel 2015. L'ultimo in rovesciata. Valgono anche il primato per

Tripletta, poker e cinquina pià veloce nella storia della Bundes

Primo e unico giocatore nella storia della Bundes ad avere realizzato 5 gol in una partita da subentrato

Sì, era entrato nel secondo tempo. Gol al 51', 52', 55', 57' e 60'