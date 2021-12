L'attaccante azzurro sul suo futuro: "C'è un'opzione nel contratto per il rinnovo, io spero di continuare a Napoli. Se non sarà così, ringrazierò tutti per quello che è stato e andrò via con un sorriso". Sulla vittoria di Milano: "Successo incredibile, bravi i miei compagni per la prestazione. Spalletti ha grande esperienza e la sta trasmettendo alla squadra"

La vittoria di San Siro contro il Milan ha ridato entusiasmo al Napoli, dopo due sconfitte e un periodo difficile condizionato anche dai tanti infortuni. Nel finale di gara ha dato il suo apporto anche Dries Mertens, elemento prezioso per gli azzurri soprattutto in questa fase del campionato. L'attaccante belga è tra i beniamini dei tifosi, è il miglior marcatore all-time della storia del club e non ha intenzione di chiudere questa bellissima storia d'amore con Napoli. Il contratto è in scadenza a giugno, ma il club ha una clausola per il rinnovo per un'altra stagione. Il desiderio di Mertens è chiaro: "C'è un'opzione nel contratto, vediamo cosa succede. Lo dico sempre, in questi nove anni sono stato da Dio. Ho dato tutto e Napoli, a sua volta, mi ha dato tutto. Spero si possa continuare, se non sarà così ci daremo la mano, ringrazierò per tutto quello che è stato e andrò via con un sorriso", ha dichiarato l'attaccante a margine della presentazione del calendario ufficiale del club.