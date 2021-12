L'attaccante del Manchester City è la scelta di Xavi per rinforzare l'attacco blaugrana: accordo raggiunto sulla base di 55 milioni di euro più 10 di bonus. Manca solo l'intesa definitiva tra i due club per arrivare all'annuncio ufficiale. Ferran Torres sta recuperando da un infortunio al piede destro e potrebbe esordire con il Barcellona a metà gennaio CALCIOMERCATO, I MIGLIORI SVINCOLATI DEL 2022 Condividi

Il Barcellona è a un passo da Ferran Torres. In Spagna non hanno dubbi. I blaugrana e il Manchester City stanno definendo il passaggio in Catalogna dell'attaccante 21enne per una cifra vicina ai 55 milioni di euro più bonus pari a circa 10 milioni (di cui circa 8, spiega Sport, "facilmente raggiungibili"). L'attaccante originario di Valencia è una precisa richiesta di Xavi, che si trova a dover studiare soluzioni per un attacco a corto di uomini dopo il ritiro di Aguero e con una classifica che vede il Barcellona al settimo posto nella Liga con 28 punti.

Al Barcellona piace anche Sterling approfondimento Fifa studia algoritmo per il valore dei giocatori Secondo fonti interne ai club citate dal Mundo Deportivo, la trattativa è praticamente conclusa e non resta che definire le tempistiche dell'annuncio ufficiale. Come spiega Sky Sports, la trattativa è stata agevolata dall'ottimo rapporto tra i club (Txiki Begiristain e Ferran Soriano, oggi dirigenti del City, hanno lavorato con il presidente del Barcellona Joan Laporta) e il Barcellona potrà garantire l'investimento grazie a un robusto prestito bancario incassato di recente. Nei piani del club blaugrana ci sarebbe anche un compagno di squadra di Ferran Torres al City: Raheem Sterling, giocatore del quale Pep Guardiola non vuole però privarsi.