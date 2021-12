I nerazzurri ci riprovano per l'ivoriano del Sassuolo: le parti sono a lavoro per trovare l'accordo. Intanto Lovato è vicino al trasferimento in prestito al Cagliari

In vista del mercato di gennaio, l' Atalanta ha un obiettivo: trovare un rinforzo per l'attacco di Gasperini. Il primo nome nella lista dei nerazzurri è quello di Jeremie Boga . Un vecchio pallino della Dea che già la scorsa estate aveva intavolato una trattativa con il Sassuolo per l'esterno ivoriano. Boga ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione con la maglia neroverde: in totale 12 presenze, ma appena 211 minuti in campo negli ultimi mesi. L'Atalanta, quindi, è tornata all'assalto e le parti sono a lavoro . Tuttavia non c'è ancora l'accordo tra domande e offerta nonostante la richiesta del Sassuolo sia più bassa rispetto ai mesi scorsi.

Lovato verso il Cagliari

leggi anche

Il futuro di Haaland, Mbappé e Vlahovic. VIDEO

L'Atalanta è a lavoro non solo in entrata, ma anche in uscita. Un giocatore pronto a lasciare Bergamo è Matteo Lovato. Il difensore veneto, arrivato la scorsa estate dal Verona, ha giocato appena 347 minuti in stagione ed è prossimo al trasferimento in prestito al Cagliari per trovare maggiore continuità. Un rinforzo ideale per Mazzarri dopo che Godin è stato messo ai margini del progetto rossoblu.