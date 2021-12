Thiago Motta verso l'esonero: Spezia su Giampaolo

Nonostante il successo di Napoli, lo Spezia resta intenzionato al cambio in panchina: ormai ai minimi termini il rapporto tra Thiago Motta e il ds Pecini. Per la successione, avviati i contatti con Marco Giampaolo

Un rapporto ormai al capolinea, nonostante la vittoria di Napoli. L'impresa del Maradona potrebbe non essere bastata a Thiago Motta per evitare l'esonero e proseguire la sua esperienza allo Spezia . Da parte della società c'era la volontà di cambiare già prima dell'ultima gara dell'anno e il risultato positivo non è servito a modificare la situazione, con un rapporto ormai ai minimi termini tra Riccardo Pecini e l'allenatore. Il direttore sportivo imputa a Thiago Motta di aver perso completamente il feeling con la squadra, diversi episodi lo avrebbero portato a maturare questa decisione che ormai sembra inevitabile nonostante il successo di Napoli.

Contatti in corso con Giampaolo

E lo Spezia ha già pronta la soluzione per il prosieguo della stagione. È Marco Giampaolo l'allenatore scelto per sostituire Thiago Motta in caso di esonero. I contatti sono già stati avviati, l'ex Sampdoria sta discutendo con lo stesso direttore sportivo Roberto Pecini, con cui ha già collaborato proprio ai tempi dell'esperienza blucerchiata. Giampaolo vuole capire bene il progetto del club ligure, per poi decidere se accettare questa nuova sfida. La decisione definitiva è attesa nei giorni successivi al Natale, tra il 26 e il 27 dicembre. Lo Spezia potrebbe essere arrivato a una svolta, tra l'imminente esonero di Thiago Motta e il possibile arrivo di Giampaolo al suo posto.