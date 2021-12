Empoli, piace Conti del Milan: primi contatti

I toscani hanno avviato i primi contatti per l'esterno rossonero, finora mai utilizzato in stagione da Pioli. Un'operazione possibile in caso di cessione di Fiamozzi

C'è Andrea Conti nella lista di gennaio dell 'Empoli per rafforzare la formazione di Aurelio Andreazzoli. I toscani hanno messo nel mirino il terzino destro del Milan che ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2022. Le parti hanno avviato i primi contatti : l'operazione andrà avanti soltanto in caso di cessione di un altro terzino, Riccardo Fiamozzi , finora impiegato soltanto 183 minuti in campionato da Andreazzoli.

I numeri di Conti

leggi anche

Tutto su Sven Botman, piace a Milan e Napoli

Zero, invece, sono i minuti in campo in stagione di Conti con la maglia del Milan. Stefano Pioli non ha mai schierato il terzino, rientrato la scorsa estate in rossonero dopo il prestito al Parma ed escluso dalla lista UEFA. Nelle ultime tre partite, inoltre, Conti non era neanche presente in panchina. L'Empoli può essere una possibilità per l'esterno, vicino alle 100 presenze in Serie A (fermo a quota 98).