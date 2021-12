Pastorello: "Bernardeschi? Non escludo il rinnovo"

Premiato come agente dell'anno ai Globe Soccer Awards, Pastorello ha parlato del futuro dei due bianconeri: "Arthur vuole giocare con continuità perché c'è il Mondiale, valuteremo col club e se ce ne sarà bisogno troveremo una soluzione. Bernardeschi? Non siamo contrari al rinnovo, ma il mio lavoro è valutare delle alternative e poi sarà il ragazzo a decidere". Infine, su Lukaku: "È tornato e sarà protagonista, siamo contenti della scelta fatta"

Tra i premiati ai Globe Soccer Awards c'è anche Federico Pastorello, che ha vinto il premio di agente dell'anno. A margine dell'evento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari temi di calciomercato a partire dal futuro di due giocatori della Juventus: "Arthur vuole essere protagonista nel suo club, quest'anno in particolare visto che c'è il Mondiale – le parole di Pastorello – Stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club. C'è serenità, troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, visto che nelle ultime tre gare ha trovato spazio giocando due volte da titolare e una con più di mezz'ora. Bernardeschi? Sta vivendo un momento positivo, ci sono dei colloqui avviati e non siamo contrari a un rinnovo. Fa parte del mio lavoro valutare delle alternative, poi deciderà il ragazzo. Ma non è nella sua testa un addio in questo momento".