Il Genoa è in pole nella corsa per Roberto Piccoli. Il club rossoblù ha infatti sorpassato nelle ultime ore Empoli e Monza nell'elenco di squadre che seguono con interesse l'attaccante classe 2001 dell' Atalanta e sta cercando di portare avanti la trattativa per rinforzare l'attacco nel calciomercato di gennaio.

I numeri di Piccoli con l'Atalanta

Tornato a Bergamo dopo la stagione in prestito con la maglia dello Spezia (dove aveva segnato 6 gol in 23 partite), Piccoli in questa stagione ha messo insieme 10 presenze con l'Atalanta, senza però mai partire tra i titolari e segnando un solo gol, decisivo per la vittoria per 2-1 sul campo del Torino nella seconda giornata di campionato. Qualche settimana fa era stato il Monza a puntare l'attaccante, cercando di convincerlo a scendere di categoria e guidare il reparto offensivo biancorosso nella corsa alla promozione. Ora la squadra allenata da Shevchenko, terzultima in Serie A, è in vantaggio sulle rivali. Piccoli vorrebbe rimanere in A e le prossime 48 ore saranno decisive per prendere una scelta sul suo futuro.