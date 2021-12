15/31

Per fare chiarezza: in questo momento Vlahovic vorrebbe rimanere alla Fiorentina fino al termine della stagione perché a Firenze si trova benissimo e vorrebbe lasciare la piazza e la squadra dopo aver portato i Viola in Europa, magari vincendo anche la classifica marcatori, uno dei suoi obiettivi personali (al momento è in testa con 16 gol in 20 partite). In aggiunta c’è da dire che la richiesta di Commisso continua ad essere intorno ai 70 milioni per cederlo a gennaio, e in Italia nessun club può spendere quelle cifre.