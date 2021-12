Sassuolo su Moro, il capocannoniere della Serie C

Luca Moro è stata la grande sorpresa della prima parte di stagione del campionato di Serie C. Capocannoniere del girone C, ben 18 gol in 17 partite con la maglia del Catania. Trascinatore della squadra rossazzurra ma di proprietà del Padova, club in cui è cresciuto e che in estate lo ha girato in prestito ai siciliani. E che ora, seppur a distanza, si gode le prodezze del suo gioiellino, che è definitivamente "sbocciato" in una piazza importante come quella di Catania. Il classe 2001 ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni club di Serie A e Serie B, tra cui anche la Juventus e il Parma. Ma la società che sta facendo più sul serio è il Sassuolo, pronto ad anticipare la concorrenza con un'offerta da 3 milioni di euro. Un investimento per il futuro, per un gioiellino che secondo i dirigenti neroverdi potrebbe brillare anche in Serie A. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, il Sassuolo vuole chiudere al più presto per poi far arrivare in estate l'attaccante classe 2001.