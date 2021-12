Venezia, fatta per Cuisance del Bayern Monaco

Battuta la concorrenza del CSKA Mosca, la squadra allenata da Paolo Zanetti potrà contare sul centrocampista classe 1999 che arriva dal Bayern Monaco per 3-4 milioni di euro. È già in città per sostenere le visite mediche

Parla francese il nuovo rinforzo del Venezia in questo mercato di riparazione. A partire da gennaio, infatti, Paolo Zanetti potrà contare su un nuovo centrocampista: si tratta di Mickael Cuisance , classe 1999, di proprietà del Bayern Monaco . Venezia che per il cartellino del giocatore ha investito circa 3-4 milioni di euro, ora restano da sistemare solo gli ultimissimi dettagli tra i due club, con Cuisance – a conferma dello stato avanzatissimo dell’operazione – che si trova già a Venezia per sostenere le visite mediche che precederanno l’annuncio ufficiale dell’operazione.

Battuta la concorrenza del CSKA Mosca

Venezia che ha battuto la concorrenza del CSKA Mosca, con Cuisance che ha preferito l’avventura in Serie A, campionato nel quale non ha mai giocato in passato. Centrocampista centrale di buone qualità tecniche, tanto che è stato più volte impiegato anche da trequartista, Cuisance ha fatto benissimo a inizio carriera da giovanissimo al Borussia Monchengladbach. Nel 2019 il trasferimento al Bayern Monaco e successivamente, un anno più tardi, il prestito all’Olympique Marsiglia dove però non ha brillato. In questi primi sei mesi di stagione al Bayern è stato impiegato solo una volta, per 12 minuti, in Bundesliga e una volta in Coppa di Germania, gara dove è andato anche a segno.