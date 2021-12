Paulo Dybala sarà a Torino domani all'alba. Rientrerà da Buenos Aires via Madrid con volo privato. Una volta atterato, dopo qualche ora di riposo si presenterà alla Continassa per allenarsi. Ed è già pronto per lui anche il nuovo contratto da firmare

I fari sono puntati al match del 6 gennaio contro il Napoli . Una partita che potrebbe rilanciare la Juventus nella corsa per i posti Champions League . Per il primo appuntamento del nuovo anno vuole presentarsi al meglio Paulo Dybala . Un rientro col sorriso e un po' di stanchezza dopo 15 ore di viaggio. Rientrerà infatti a Torino da Buenos Aires via Madrid con un volo privato .

Contratto pronto: si aspetta il Cda di febbraio

Dybala è pronto a tornare in campo col Napoli e sorride anche per il suo rinnovo di contratto. Pronto anche questo. Visto e rivisto. Nessun dubbio sul rinnovo e nessun cambiamento di condizioni. L'ultimo incontro tra le parti nelle scorse settimane a Torino. Intorno a un tavolo l'agente dell'argentino Jorge Antun, Arrivabene, Nedved e Cherubini. I dirigenti hanno spiegato che fino al Cda di febbraio (alla luce anche degli ultimi avvenimenti legati alle indagini sulle plusvalenze) non si potranno prendere decisioni sui rinnovi, di fatto congelati. Questo anche per consentire il mercato dì gennaio. L'accordo sull'ingaggio è stato raggiunto in base a una parte fissa di 8 milioni piu una variabile legata a bonus che se raggiunti porterebbero il totale vicino agli 11 milioni.