Uno dei passaggi più significativi della lunga intervista di Matteo Barzaghi a Romelu Lukaku è la risposta a questa domanda diretta: in futuro andresti mai alla Juventus o al Milan? Il belga ripete per 4 volte la parola "mai" e poi rivela come è andata la trattativa che, nell'estate 2019, lo ha portato in nerazzurro dopo aver sfiorato il bianconero

