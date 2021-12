Il nome dell'attaccante del Napoli non è nell'elenco dei 28 convocati dalla Nigeria per la Coppa d'Africa che scatta il 9 gennaio in Camerun. Confermate le anticipazioni date ieri sera da alcuni media nigeriani. La decisione sarebbe dello stesso Osimhen, in accordo con la federcalcio nigeriana e il ct ad interim Austin Eguavoen. Ieri l'attaccante del Napoli era risultato nuovamente positivo al Covid (l'aveva avuto una prima volta nel gennaio 2021)

