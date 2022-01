Calciomercato Napoli, le mosse per gennaio

Il primo colpo del Napoli arriva in difesa dove la cessione di Manolas e gli impegni in Coppa d'Africa di Koulibaly hanno costretto la società a stringere i tempi. Dalla Premier League arriva Axel Tuanzebe, centrale congolese. Da risolvere anche la questione Insigne con il capitano, a scadenza, tentato dall'offerta del Toronto MERCATO, ACQUISTI, CESSIONI E TRATTATIVE DI MERCATO Condividi

Fatta, quasi fatta. Perché poi c’è sempre qualche dettaglio da sistemare. E i documenti da far girare: tradotti, da accettare e firmare di qua e di là; e le parti sono tre. Lo United, il Napoli e Axel Tuanzebe; il difensore scelto e (quasi) preso in tempi stretti. Anzi, strettissimi. Come è adesso la difesa di Spalletti; che non poteva aspettare. Manolas ceduto all’Olympiacos. Koulibaly in Coppa d’Africa e Rrhamani anche diffidato. L’emergenza era al centro del mercato. Era centrale. E Tuanzebe è la soluzione trovata.

Arriva con la formula del prestito secco Ventiquattro anni e qualche mese. Nato in Congo, ma ad otto anni era già con la famiglia in Inghilterra. E lì ha debuttato con Mourinho. Quest’anno era in prestito all'Aston Villa. Prestito secco, per ora. Oneroso. Questa la formula trovata. Un milione la richiesta, 200 mila la prima offerta del Napoli. Ma le trattative servono a venirsi incontro e trovarsi; spesso a metà strada, a 500mila. Sarà azzurro per sei mesi poi si vedrà.



Tuanzebe è il profilo “giusto” aspettando l'estate Ha fisicità ed elasticità. Potente, veloce. Ed è destro. Come lo voleva il Napoli. Manolas è andato. E Koulibaly preferisce giocare mezzo sinistro ché da lì costruisce a suo agio il gioco uscendo palla al piede. Rimaneva solo Rrhamani, insomma. E ora Tuanzebe che Spalletti spera di poter inserire al più presto. Le idee per l’estate sono diverse e ancora tutte da sviluppare. Magari può starci anche un investimento importante. Bremer del Torino è un obiettivo. Piace Kim, coreano del Fenerbache: era il desiderio anche adesso. Come Botman dell’Ajax. E in Italia si va da Gatti del Frosinone a Casale del Verona passando per Viti dell’Empoli, tutti sotto osservazione.

Si cerca anche un esterno sinistro Scelto il centrale, qualche opzione c'è anche per un esterno sinistro. Reinildo Mandava, mozambicano in scadenza, può essere un’occasione. Se il Lille si accontenta di un indennizzo si può fare anche adesso. Altrimenti a giugno. Lui, Emerson Palmieri, Parisi, le liste sono sempre lunghe. Intanto, c’è Mario Rui lì, tra i top della A per rendimento. Si può adattare Juan Jesus e così Di Lorenzo. E c’è Ghoulam che un po’ di minuti li sta mettendo. A giugno gli scadrà il contratto. Libera un posto e alleggerisce il monte ingaggi. L’altra grande priorità del club.