Tre idee per i blucerchiati che cercano un centrocampista per sostituire Adrien Silva dopo la rescissione del contratto. Club al lavoro anche allo scambio Verre-Vignato con il Bologna

Dopo la rescissione di Adrien Silva (lo attende l'Al-Wahda negli Emirati), la Sampdoria è a lavoro per individuare un rinforzo a centrocampo. I blucerchiati stanno valutando tre profili: Baselli e Rincon del Torino e Villar della Roma. Tre calciatori che hanno trovato poco spazio nei rispettivi club. Villar è quello che ha giocato di meno, impiegato soltanto per 204 minuti da Mourinho. Juric non ha concesso molto di più a Baselli e Rincon, scesi in campo rispettivamente per 228 e 286 minuti.