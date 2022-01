Il centrocampista portoghese ha risolto il contratto in scadenza a fine stagione con i blucerchiati dopo che il discorso rinnovo non è mai entrato nel vivo: nel suo futuro gli Emirati, ad attenderlo c'è l'Al-Wahda

È finita con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto l’avventura di Adrien Silva alla Sampdoria. Una decisione presa nei giorni scorsi, visto che tra le parti non sono mai entrati nel vivo i discorsi relativi al rinnovo, e adesso comunicata ufficialmente dalla società blucerchiata. "L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva. Al centrocampista portoghese – 44 presenze e un gol con la nostra maglia – va un ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni in blucerchiato e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte di tutta la società".