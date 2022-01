Il capitano del Napoli si trasferirà in Canada a luglio del 2022: ha accettato l'offerta da cinque anni e mezzo a 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Accordo fino al 2027. Quello del 6 gennaio potrebbe essere l'ultimo Juventus-Napoli in maglia azzurra per lui. Potrebbe ritrovare i bianconeri da avversario qualora le due squadre dovessero incrociarsi in semifinale di Coppa Italia

Lorenzo Insigne ha accettato l'offerta del Toronto e si trasferirà in Canada dall' 1 luglio del 2022, quando scadrà il suo contratto con il Napoli . L'attaccante ha accettato l 'offerta da cinque anni e mezzo a 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus, legati al numero di gol e assist . Un accordo fino al 2027. La firma sul nuovo contratto arriverà tra venerdì e sabato, con annuncio in programma entro lunedì 10 gennaio. Il suo futuro sarà in MLS.

I numeri di Insigne con il Napoli

La settimana del rientro in campo di Lorenzo Insigne in vista di Juventus-Napoli del 6 gennaio, quindi, coinciderà con quella che avvicina il suo addio alla squadra azzurra di cui è anche capitano. All'orizzonte per il numero 24 ci sono gli ultimi cinque mesi con la maglia del Napoli, club in cui è cresciuto e ha vissuto sin qui tutta la sua carriera (eccezion fatta per i passaggi in prestito tra Foggia e Pescara) mettendo insieme 415 partite, 114 gol e 91 assist.