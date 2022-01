I numeri di Piatek

La Fiorentina sarà il terzo club italiano di Piatek dopo Genoa e Milan. Arrivato ad agosto 2018 in Liguria, il polacco riuscì a segnare 19 gol in 21 presenze tra Serie A e campionato in pochi mesi. Poi il trasferimento per 35 milioni di euro al Milan dove, tuttavia, non riuscì a convincere appieno: 41 partite giocate e 16 reti prima del trasferimento in Germania a gennaio 2020. In stagione Piatek ha collezionato 10 presenze con la maglia dell'Herta Berlino, giocando appena 358 minuti. Adesso il ritorno in Italia: alla Fiorentina avrà il ruolo di vice Vlahovic. L'obiettivo sarà quello di migliorare i suoi numeri in Serie A: nella massima serie vanta 55 presenze e 26 gol.