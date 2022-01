Roma, avanti per S. Oliveira: contatti positivi

È Sergio Oliveira il rinforzo individuato dalla Roma per il centrocampo di José Mourinho. Un'idea concreta per i giallorossi che, dopo i primi contatti con il Porto, stanno proseguendo il dialogo con il club portoghese per il giocatore classe 1992. Definita la formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto, senza obbligo), le due società stanno cercando l'accordo sulle cifre affinché Sergio Oliveira possa unirsi al gruppo di José Mourinho il prima possibile. Vicino alla Serie A già la scorsa estate, Sergio Oliveira aveva ricevuto una promessa dal presidente del Porto: se fosse arrivata un'offerta importante, il club lo avrebbe lasciato partire. L'agente del giocatore sta puntando proprio su questo per far sì che l'affare si conclusa.