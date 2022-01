Torino: piace il talentuoso Gatti del Frosinone

Il Torino pensa a un colpo per il presente ma anche per il futuro: per la difesa piace molto Federico Gatti , centrale classe 1998 di proprietà del Frosinone. Su di lui nelle scorse settimane anche la Juventus aveva mostrato interesse e potrebbe scattare un Derby della Mole anche sul fronte del mercato . Il ds granata Vagnati nelle prossime ore avvierà i primi contatti con il Frosinone per sondare il terreno e valutare le prime mosse per provare a prendere una delle più belle rivelazioni di questa prima metà di campionato di Serie B.

Chi è Federico Gatti

leggi anche

La Roma tenta il colpo Sergio Oliveira

E' arrivato a Frosinone solo in estate - a titolo definitivo dalla Pro Patria in Serie C - ma si è subito rivelato un grande talento anche per la B. Difensore centrale, da inizio stagione Gatti ha preso parte a 16 partite ufficiali in campionato, segnando anche tre gol (di cui due segnati con una doppietta contro la SPAL in occasione dell'ultima giornata). Il ds del Frosinone Angelozzi, al momento del suo acquisto, aveva assicurato che presto Gatti sarebbe entrato nel giro della Nazionale. La chiamata di Mancini ancora non è arrivata, ma intanto stanno arrivando quelle di Serie A. Crescita esponenziale.