Il Genoa chiude per il terzo rinforzo in questo mercato di gennaio, che come da previsioni ha la società rossoblù tra le più attive sia entrata che in uscita. Dopo gli arrivi già ufficiali di Hefti, terzino destro acquistato dallo Young Boys per 5 milioni di euro, e di Ostigard, difensore centrale arrivato in prestito dal Brighton, il Genoa ha chiuso per Kelvin Yeboah, attaccante classe 2000 in arrivo dallo Sturm Graz, autore di 11 gol e sette assist in 18 partite nella Bundesliga austriaca in questi primi sei mesi di stagione (altre due reti messe a segno in Coppa in tre partite). Affare chiuso per 6.5 milioni di euro, una cifra importante per un giovane che lo scorso settembre è stato convocato per la prima volta anche dall’Under 21 italiana (due le presenze), con Yeboah atteso a breve in Italia per le visite mediche.