La Sampdoria ha un obiettivo importante per migliorare il rendimento offensivo della formazione allenata da Roberto D'Aversa: avviati i primi contatti per Vincenzo Grifo del Friburgo. Esterno d'attacco di 28 anni, stimato e convocato spesso in Nazionale da Roberto Mancini (6 presenze e 2 gol con l'Italia), gioca nel Friburgo e in questa stagione sta spingendo i suoi al terzo posto della Bundesliga con 5 gol e 7 assist su 19 partite giocate. Grifo ha sempre sognato di giocare in Italia ma sin qui non ne ha mai avuto la possibilità: le società ragionano su un possibile trasferimento in prestito. Alla Sampdoria intanto è arrivato Tomas Rincon: il centrocampista 33enne ex Torino ha sostenuto le visite mediche nella giornata di mercoledì. Per lui, contratto di sei mesi.