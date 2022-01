Roma, Maitland-Niles può già giocare contro la Juve

Ufficiale da ieri l'arrivo di Maitland-Niles in prestito dall'Arsenal, contratto depositato in Lega. Il giocatore aveva già svolto le visite mediche a Londra e nel pomeriggio di ieri è atterrato a Ciampino. Cifre: prestito secco dall’Arsenal per 500 mila euro + 500 di bonus. Non è escluso un suo impiego contro la Juve nel big match di domenica, vista l'assenza per squalifica di Karsdorp.