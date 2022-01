Il club rossoblù annuncia l'arrivo del talentuoso attaccante nato in Ghana ma cresciuto in Italia. Di lui si parla molto bene, e lo conferma anche il general manager del club, Johannes Spors: "Ha grande attrattiva sul mercato e ottime statistiche in queste stagioni". Per gol, meglio di Yeboah, tra gli italiani c'è solo Ciro Immobile

Il Genoa ufficializza il terzo colpo di questo mercato: dopo Hefti e Ostigard, il club annuncia l'acquisto di Kelvin Yeboah, attaccante classe 2000 nato in Ghana ma naturalizzato italiano che arriva dallo Sturm Graz a titolo definitivo per sei milioni e mezzo. Si tratta di un colpo importante: Yeboah, infatti, è il calciatore italiano che segna di più, dopo Ciro Immobile. Da inizio stagione ha già messo a segno 14 gol e 10 assist tra campionato austriaco e coppe: è un rinforzo ideale per Shevchenko che aveva chiesto alla dirigenza un acquisto di peso per l'attacco del suo Genoa, che ha bisogno di gol per risollevarsi e uscire dalla zona retrocessione. Yeboah porterà la maglia numero 45.