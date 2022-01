Arrivabene: "Rinnovo Dybala? Parleremo a febbraio"

Sono ore calde per il calciomercato ma la Juventus al momento non è in prima linea tra le protagoniste della sessione di trasferimenti invernale. Lo conferma anche l'amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene: "Abbiamo una rosa il cui 80% di giocatori fa parte delle varie nazionali. Avanti così verso i nostri obiettivi". E se non sono ore caldissime per i movimenti in entrata e in uscita, è questo il caso anche per quanto riguarda i rinnovi. Su tutti, quello che tiene maggiormente interessati i tifosi della Juventus è quello di Paulo Dybala, il cui contratto scade a giugno: "Avevamo detto che ci saremmo seduti con i giocatori a febbraio, anche per prenderci il tempo di valutare. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare il valore che gli si dà, senza se e senza ma", ha detto Arrivabene a Dazn. "Vedremo nelle prossime settimane se Dybala dimostrerà il valore che gli viene dato. Certo, non è un giocatore scarso". Le parti, quindi, si riaggiorneranno a mercato finito. La situazione comunque è in stand-by, anche a causa del recente infortunio della Joya che aveva rallentato le trattative.