L'infortunio di Federico Chiesa ha cambiato le strategie di mercato della Juventus che ora è alla ricerca di un uomo in più per rinforzare il reparto offensivo di Max Allegri. In tal senso, Sardar Azmoun è la prima idea: anche oggi ci sono stati contatti ma la trattativa non è ancora iniziata: lo Zenit non ha problemi economici ma conta di trattenere il giocatore fino alla scadenza del contratto (giugno 2022). Qualora la Juve presentasse un’offerta e lo Zenit trovasse l’alternativa, la trattativa potrebbe sbloccarsi. Oltre ad Azmoun, la Juventus starebbe pensando anche a Memphis Depay del Barcellona, un giocatore che era già stato accostato ai bianconeri nei giorni scorsi, nell'ottica di un eventuale scambio con Morata (proposta rifiutata però dalla Juve). Depay potrebbe essere un secondo sondaggio nel caso in cui dal Camp Nou dovessero aprire al prestito.

La carriera di Depay e i numeri con il Barcellona

Cresciuto nei settori giovanili di Sparta Rotterdam e PSV Eindhoven (squadra in cui poi ha esordito tra i professionisti), Memphis Depay è stato acquistato dal Manchester United nell'estate del 2015 per 34 milioni di euro. Con la maglia dei Red Devils, Depay ha segnato 7 gol in 53 presenze ufficiali. Dopo una stagione e mezzo, però, si è trasferito al Lione, dov'è diventato uomo imprescindibile, grazie soprattutto ai 76 gol segnati in 178 partite ufficiali. Nella scorsa estate, il Barcellona lo ha ingaggiato a costo zero, dopo che il suo contratto era arrivato in scadenza con il club francese. Ma forse com'era già accaduto a Manchester, il feeling con il club - soprattutto dopo l'arrivo di Xavi - non sembra decollare (in totale, Depay ha segnato 8 gol in 22 partite). A gennaio potrebbe partire. La Juve si è affacciata alla finestra. Per adesso è soltanto un capolino, per capire se esistono o meno possibilità di portarlo in bianconero. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.