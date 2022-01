A riportare la notizia è Cadena SER: il giocatore è in scadenza di contratto e andrà via a parametro zero a giugno (direzione Premier League) se non verranno accettate le condizioni per il rinnovo CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Ousmane Dembélé non lascerà il Barcellona a gennaio. È la decisione presa dall'esterno francese secondo quanto riportato dalla radio spagnola Cadena SER. Tra Dembélé e il Barcellona è muro contro muro: il giocatore è in scadenza di contratto ed il rinnovo è attualmente congelato, motivo per cui i blaugrana vorrebbero cederlo in questa sessione di mercato. L'idea di Dembélé, secondo l'emittente spagnola, è di andare via a parametro zero a giugno per trasferirsi in Premier League se non verranno accettate le sue condizioni per il rinnovo.

Ag. Dembélé: "Gestione del giocatore difficile da capire" leggi anche I colpi più costosi in Europa a gennaio (finora) La strada per il rinnovo, però, appare complicata e anche l'agente di Dembélé, Moussa Sissoko, ha attaccato il Barcellona: "Spesso, quando si parla di rinnovo, si parla di soldi, ma in questo caso non si tratta solo di quello - ha detto l'agente a L'Equipe - È anche la gestione della propria vita quotidiana e sportiva. Ousmane è rientrato e ha giocato in Copa del Rey senza allenamenti, subito dopo aver avuto il COVID, e questo è davvero difficile da capire per noi".