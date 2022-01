I Gunners in pressing sul centrocampista che però i bianconeri non vorrebbero cedere in prestito: in caso di partenza del brasiliano o di un altro centrocampista, si pensa a Loftus-Cheek del Chelsea

Un nuovo attaccante dopo l’infortunio di Chiesa, ma non solo: in casa Juventus potrebbero esserci novità anche a centrocampo in questo calciomercato di gennaio. L’Arsenal infatti insiste per il brasiliano Arthur, ma i bianconeri al momento non sembrano intenzionati a privarsi del giocatore in prestito, soluzione preferita dai Gunners. Se il brasiliano dovesse partire o se ci sarà la cessione di un altro centrocampista, allora in casa Juve potrebbe prendere sempre più corpo l’idea Ruben Loftus-Cheek, classe 1996 che in questa stagione al Chelsea ha totalizzato 20 presenze tra tutte le competizioni, tra queste 12 in Premier League e 4 in Champions, arricchite da tre assist. Molto difficili – a causa dei costi troppo alti delle operazioni – invece le piste che portano Bruno Guimaraes del Lione e Renato Sanches del Lille.