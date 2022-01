Blitz del Genoa per Calafiori andato a buon fine. Superata la concorrenza del Cagliari e affare chiuso sulla base di un prestito secco: il giocatore – arrivato in città - sosterrà le visite mediche in queste ore. Gonzalo Villar va in prestito secco al Getafe insieme a Borja Mayoral. Per l’attaccante classe 1997 la Roma manterrà la possibilità di acquistarlo a fine stagione a 20 milioni. Adesso i giallorossi risparmiano 500mila euro di prestito (era in totale di 1 mln per tutta la stagione) e l’ingaggio del giocatore (ora pagato dal Getafe).