Il Napoli torna su Olivera, si tratta col Getafe

Il Napoli ci riprova per Mathias Olivera . Dopo i tentativi della scorsa estate, gli azzurri sono tornati alla carica per il terzino sinistro di proprietà del Getafe. I due club sono a lavoro e si discute, soprattutto, sulla formula. Il Napoli, infatti, vorrebbe Mathias Olivera in prestito con diritto di riscatto ; il Getafe, invece, vuole inserire l'obbligo di riscatto. La palla passerà ad Aurelio De Laurentiis che dovrà decidere se compiere o meno l'investimento per il difensore uruguaiano.

Chi è Mathias Olivera

Nato a Montevideo il 31 ottobre 1997, terzino sinistro che può essere impiegato anche come esterno di centrocampo, Mathias Olivera è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il Nacional. Con la tricolores ha debuttato in prima squadra nel 2016, collezionando due presenze, prima del trasferimento al Getafe nell'estate 2017. Dopo il primo anno in Liga, il club decise di mandare Mathias Olivera in prestito all'Albacete, in Segunda Division. Lì rimase appena sei mesi, tornando a disposizione di Pepe Bordalas, allora allenatore del Getafe, già a gennaio. Olivera vanta 17 presenze stagionali con gli azulones e un gol messo a segno contro il Cadice.