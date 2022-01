Udinese, rinforzo in difesa: Pablo Marì a un passo

Il difensore spagnolo, classe 1993, prenderà il posto di Samir, passato al Watford. Operazione in prestito secco, si attende soltanto l'ultimo via libera per il trasferimento

È Pablo Marì il difensore scelto dall' Udinese per sostituire Samir. Dopo l'addio del brasiliano, passato al Watford, i bianconeri si sono mossi subito sul mercato, individuando lo spagnolo, classe 1993, di proprietà dell' Arsenal . Pablo Marì è a un passo dai friulani: operazione in prestito secco , si attende soltanto l'ultimo via libera prima dell'arrivo in Italia.

Il profilo di Pablo Marì

È una carriera da giramondo quella di Pablo Marì. Cresciuto nel Maiorca, nel 2016 venne acquistato dal Manchester City dopo tre anni al Gimnastic de Tarragona, in Segunda Division spagnola. Tuttavia Pablo Marì non ha mai giocato una partita con i citizen: tre anni in prestito, vestendo le maglie di Girona (Spagna), NAC Breda (Olanda) e Deportivo La Coruna (Spagna). Nel 2019 arriva il trasferimento in Brasile, al Flamengo: qui vince la Copa Libertadores, giocando da titolare tutte le partite della fase a eliminazione diretta. Trenta presenze con il mengão in appena sei mesi visto che a gennaio 2020 arriva la chiamata dell'Arsenal: prestito con diritto di riscatto che viene esercitato la successiva estate. Con i gunners ha giocato 22 partite, ma nella stagione in corso ha disputato soltanto tre match.