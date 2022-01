Tre punti in nove partite nella sua esperienza in Serie A e una svolta che fatica ad arrivare, la panchina di Andriy Shevchenko è sempre più traballante. Il Genoa ha iniziato da giorni le valutazioni sull’allenatore ucraino, che questa sera affronterà il Milan a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia (proprio nella competizione è arrivato l’unico successo del Genoa di Sheva contro la Salernitana). In caso di esonero, il favorito a prendere il posto di Shevchenko è Bruno Labbadia , 56 anni, tedesco ma di origini italiane (i genitori, emigrati negli anni 50’, sono di Lenola, comune in provincia di Latina). Nella sua carriera tante le squadre di prestigio che ha allenato: tra queste anche Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg e Hertha Berlino (club che lo ha esonerato il 24 gennaio del 2021). Da calciatore, ruolo attaccante, ha vinto due campionati con Kaiserslautern e Bayern Monaco.

Dopo Calafiori, arriva Amiri dal Bayer Leverkusen. Sondaggio per Zaza

approfondimento

Se il futuro della panchina rossoblù è ancora da decidere, la nuova proprietà continua a muoversi in maniera importante sul mercato. Definito l’arrivo in prestito di Calafiori in prestito secco dalla Roma (che sblocca la cessione di Fares al Torino), il Genoa ha chiuso per Nadiem Amiri, talentuoso centrocampista di 25 anni del Bayer Leverkusen che nelle prossime ore arriverà in città per sostenere le visite mediche. Per quanto riguarda l’attacco è stato fatto un sondaggio con il Torino per Simone Zaza.