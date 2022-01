Riaperta la pista Izzo, con il giocatore che sta valutando la possibilità di trasferirsi in Sardegna (possibilità che sembrava realizzarsi già nella scorsa estate). Nuovi contatti con lo Young Boys per Michel Aebischer, centrocampista svizzero classe 1997 che ha giocato la Champions da protagonista e che potrebbe essere dunque un rinforzo importante per Mazzarri, reduce da due vittorie di fila. Altro contatto con l’agente di Baselli. Il centrocampista 29enne del Torino ha giocato solo 228’ in stagione.