L'allenatore tedesco, ma di origini italiane, è il prescelto per la panchina rossoblù: martedì l'arrivo in città, poi sabato l'esordio contro l'Udinese. Per Labbadia sarà la prima esperienza lontano dalla Germania

Inizierà martedì l'avventura di Bruno Labbadia sulla panchina del Genoa. I rossoblù hanno scelto il nuovo allenatore dopo l'esonero di Shevchenko e la parentesi di Abdoulay Konko che ha guidato la squadra contro la Fiorentina. Labbadia prenderà subito contatto con la nuova realtà per preparare la partita contro l'Udinese, in programma sabato 22 gennaio alle ore 15. L'allenatore avrà un solo obiettivo, certamente molto complicato: riuscire a salvare il Genoa. La classifica è impietosa: sono appena 12 i punti in classifica (frutto di 1 sola vittoria, 9 pareggi e 12 sconfitte in 22 giornate), 6 in meno del Venezia, al momento quartultimo, che ha anche una partita in più.