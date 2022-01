I rossoblù sono tornati avanti dopo l'inserimento della Sampdoria nei giorni scorsi: l'attaccante si trasferirebbe in prestito insieme a Miranchuk. Per Piccoli sarebbe la seconda esperienza in Liguria

Il Genoa torna in pole position per Roberto Piccoli. Dopo l'inserimento della Sampdoria nei giorni scorsi, infatti, i rossoblù hanno ripreso i contatti con l'Atalanta per l'attaccante classe 2001. Lunedì ci sono stati passi avanti decisivi tra le due società: l'intesa è vicina e il Genoa è convinto di aver fatto la mossa giusta per bloccare il giocatore. Questa non è l'unica operazione di mercato tra i liguri e l'Atalanta visto che i due club hanno l'accordo per il trasferimento in prestito di Miranchuk. Con la stessa formula dovrebbe trasferirsi Piccoli: i rossoblù sono fiduciosi.