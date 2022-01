L'italo-brasiliano è l'obiettivo numero uno della Salernitana per l'attacco. Ha un rapporto molto buono con Walter Sabatini e vuole tornare in Italia. Contatti avviati. In Serie A ha già segnato 60 gol. Idea Maksimovic per la difesa

La Salernitana ha un obiettivo per l'attacco: è Eder. Avviati i contatti per riportare l'italo-brasiliano in Serie A. Eder, classe 1986, oggi gioca nel San Paolo ma può liberarsi dal club brasiliano. Come il nuovo uomo mercato della Salernitana, Walter Sabatini, Eder è stato all'Inter e al Jiangsu Suning. I due non hanno lavorato insieme ma hanno un rapporto molto buono. C'è da tenere conto anche della volontà del giocatore, che tornerebbe volentieri in Italia. Rappresenterebbe un rinforzo di spessore per la formazione allenata da Stefano Colantuono, fresca di punto di penalizzazione dopo non essersi presentata a Udine per la gara del 21 dicembre 2021 perché bloccata dall'Asl. Eder in Serie A ha giocato 245 partite e segnato 60 gol tra Empoli, Brescia, Cesena , Sampdoria e Inter. Con il San Paolo ha segnato 5 reti in 29 partite mentre con il Jiangsu ha giocato 62 partite e segnato 32 reti.