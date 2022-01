Gli occhi sempre bene aperti sulle occasioni che potrebbero presentarsi da qui a fine mercato, la Juventus continua a monitorare la situazione legata a un possibile rinforzo in attacco. I bianconeri, però, porterebbero avanti questa idea solo alle condizioni prestabilite, ovvero un rinforzo da aggiungere alla rosa di Allegri in prestito fino al termine della stagione. Una formula che il Manchester United accetterebbe per privarsi di Anthony Martial, a patto che il club che rileverà il cartellino coprirà per intero l’ingaggio molto alto dell’attaccante francese, entrato in polemica con i Red Devils per via del poco minutaggio collezionato in stagione. Quella che porta a Martial è un’idea che la Juve tiene viva: c’è infatti un filo diretto tra i bianconeri e gli agenti del calciatore, nonostante non ci siano stati dei passi avanti concreti in questi giorni; durante questa settimana comunque i bianconeri decideranno se provare ad affondare il colpo o meno.