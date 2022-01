I bianconeri vogliono anticipare l'arrivo a Torino del centrocampista classe 2001, in prestito al Genoa fino a giugno. Zakaria idea possibile in caso di uscita di Arthur, sempre nel mirino dell'Arsenal. Per l'attacco c'è sempre un filo diretto con gli agenti di Martial CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI Condividi

Il mercato della Juventus si muove a centrocampo e il protagonista può essere Nicolò Rovella. I bianconeri, infatti, stanno provando a portare subito a Torino il giocatore classe 2001. Acquistato un anno fa dal Genoa, la Juventus ha lasciato Rovella in prestito ai rossoblù fino al termine della stagione 2021-2022, ma da contratto il centrocampista potrebbe trasferirsi a Torino già a gennaio. Resta da capire, tuttavia, la volontà di Rovella che in stagione ha giocato 16 partite. Parallelamente la Juventus si muove per Denis Zakaria. Lo svizzero, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, continua a essere un profilo gradito ai bianconeri che hanno riattivato i contatti per lui. Un'idea possibile in caso di uscita di Arthur, sempre nel mirino dell'Arsenal, purché non avvenga in prestito secco.

Per l'attacco, invece, resta viva l'idea di Anthony Martial. Il francese ha trovato poco spazio in stagione con il Manchester United, giocando 359 minuti in 10 partite: la Juventus tiene caldo il suo nome, mantenendo un filo diretto sempre vivo con gli agenti del calciatore che ha un contratto con i Red Devils fino a giugno 2024. Martial può andare via in prestito, ma il Manchester United vuole la copertura totale dell'ingaggio.