Cagliari: Baselli in arrivo, Aebischer a un passo

Doppio colpo a centrocampo per i rossoblu. Baselli firmerà un contratto di sei mesi con opzione per i due anni successivi, mentre è vicino l'accordo con lo Young Boys per lo svizzero classe 1997. Operazione da 4 milioni di euro. In uscita Nandez piace anche al Napoli

Rinforzi a centrocampo in vista per il Cagliari. Il primo acquisto nel reparto sarà Daniele Baselli. Martedì si sono intensificati i contatti tra le parti e oggi è prevista la chiusura della trattativa. Il centrocampista del Torino, in scadenza con i granata, firmerà un contratto di sei mesi con opzione per i due anni successivi in caso di salvezza. Per Baselli sarà l'occasione di rilancio visto che in stagione ha giocato soltanto sei partite tra campionato e Coppa Italia.

Vicino Aebischer dello Young Boys leggi anche Serie A, gli acquisti ufficiali di gennaio Baselli non sarà l'unico arrivo. Il Cagliari, infatti, sta perfezionando l'accordo con lo Young Boys per Michel Aebischer, centrale svizzero classe 1997 che da tempo piace al presidente Giulini. Dopo il blitz del patron sardo nei giorni scorsi, le due società sono vicine all'intesa: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, operazione da 4 milioni di euro. Aebischer, cresciuto nel settore giovanile dello Young Boys, vanta 194 presenze in carriera con i gialloneri. In stagione ha giocato anche sei partite in Champions League, indossando la fascia da capitano nel 3-3 contro l'Atalanta dove ha realizzato due assist.