Genoa, annunciato il nuovo allenatore: è Blessin

Dopo la trattativa saltata con Labbadia nelle ultime ore, il Genoa ha annunciato il nuovo allenatore: è Alexander Blessin, ex allenatore delle giovanili del Lipsia che era in carica all'Oostende, squadra di prima divisione belga. Il Genoa, per liberarlo e poterlo avere subito in panchina, ha pagato una clausola rescissoria

Chi è Alexander Blessin, l'allenatore portato a Genova da Spors

È un allenatore portato e voluto dal nuovo direttore sportivo del Genoa, Johannes Spors. Che con Blessin ha già lavorato ai tempi del Lipsia. Blessin, infatti, ha lavorato nel club tedesco di proprietà della RedBull dal 2012. Prima assistente del settore giovanile, poi allenatore. Prima l'Under 17, poi l'Under 19 e anche qualche esperienza come 'vice' nella seconda squadra del club: otto anni al Lipsia per formarsi. Dal luglio 2020, poi, Blessin si è trasferito all'Oostende, in Belgio, dove ha fatto la sua prima esperienza da allenatore di una prima squadra, con un bilancio che parla di 1,37 di media punti a partita (frutto di 26 vittorie, 11 pareggi e 28 sconfitte). L'anno scorso era stato nominato come miglior allenatore della Jupiler League, con il suo Oostende che aveva chiuso il campionato al 5° posto in classifica. Quest'anno però la sua squadra non stava riuscendo a fare bene come la scorsa stagione: dopo 21 giornate, l'Oostende si trova al 15° posto (quartultimo), con 23 punti. Adesso per Blessin c'è una nuova sfida: togliere il Genoa dalle acque agitate della zona retrocessione in Serie A.