10/11 ©Getty

LA FILOSOFIA DI BLESSIN



Lo ha spiegato in un’intervista a The Coaches's Voice: "Fin dall'inizio ho amato allenare, adoravo aiutare i giovani e vederli salire in prima squadra. Sul lato tattico ho imparato molto del gioco da Rangnick così come da Hasenhüttl e Naglesmann. Ovviamente anche Klopp è un grande riferimento. Cosa mi ha aiutato? Sapevo esattamente come volevo che giocassero le mie squadre, grazie al calcio che mi piaceva da giocatore. Quando ti piace una filosofia come giocatore, è molto facile prenderla da allenatore e implementarla"