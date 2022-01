L'allenatore ha firmato il contratto con la società blucerchiata ed è pronto a fare ritorno a Genova. Giampaolo, che aveva già guidato la Samp per tre stagioni, prende il posto di D'Aversa in panchina e dirigerà oggi il suo primo allenamento

Marco Giampaolo e la Sampdoria , la storia può ricominciare. L'accordo era già stato trovato nelle scorse ore, adesso è arrivata anche la firma sul contratto che legherà nuovamente l'allenatore alla società blucerchiata. Intesa fino al termine della stagione, con opzione per ulteriori due anni , questa la base per il ritorno a Genova dopo tre stagioni. L'ufficialità è in arrivo, nel primo pomeriggio di quest'oggi - mercoledì 19 gennaio - l'ex Milan e Torino dirigerà il suo primo allenamento . La Sampdoria volta pagina, dopo l' esonero di D'Aversa i blucerchiati ripartono da Giampaolo.

Giampaolo e la Samp, un amore mai finito

Due strade che si incrociano nuovamente, dopo quell'addio arrivato nell'estate del 2019 al termine di tre stagioni esaltanti. Giampaolo aveva guidato la Sampdoria a partire dall'annata 2016/17, conquistando i tifosi grazie non solo ai risultati ottenuti (due decimi ed un nono posto in campionato), ma soprattutto per merito del bel gioco mostrato con grande continuità. Un'esperienza, quella blucerchiata, che aprì all'allenatore le porte del Milan, avventura poi terminata negativamente così come quella successiva al Torino. Adesso, dopo un lungo inseguimento, Giampaolo e la Samp sono pronti a ripartire insieme.